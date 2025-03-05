- Не понимаю уже этого футболиста. Он стоит напротив ворот, принимает мяч и решает падать. Зачем? Мне его тяжело понять. Стой на ногах крепче и перестань уже падать! ...Я бы сказал партнёру: "Хорош падать уже, просто хорош! Ты здоровый дядька, тебя взяли забивать голы, а не для вот этих дешёвых нырков и пенальти. Нельзя этого делать, просто нельзя!" Зачем упал-то? Такая его игра очень раздражает. В такой момент Сергеев легко бы разобрался и забил бы гол. Как минимум, он бы не упал и ударил по воротам. Сергеев сильнее Соболева? 100 процентов, - передаёт слова Орещука Metaratings.ru.
27-летний нападающий Александр Соболев перешёл в петербургский "Зенит" из московского "Спартака" в августе 2024 года, сумма трансферной компенсации составила 10 миллионов евро. В составе сине-бело-голубых форвард сыграл в 17 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 1 результативный пас, при этом в Российской премьер-лиге его статистика за "Зенит" составляет "0+0" в 12 матчах.
1 марта в домашней встрече 19 тура РПЛ с московским ЦСКА (0:0) Соболев начал игру в запасе и вышел на замену на 75-й минуте. В концовке матча нападающий отметился двумя падениями в штрафной, после которых не было ни назначений пенальти, не предъявлений жёлтой карточки за симуляцию.
Орещук - о Соболеве: ты здоровый дядька, тебя взяли забивать голы, а не для вот этих дешёвых нырков
Экс-спортивный директор московского "Динамо" Роман Орещук прокомментировал манеру игры нападающего Александра Соболева.
Фото: ФК "Зенит"