"Говорят, и я могу оказаться в "Динамо"? Не надо себе этого представлять. Нереальная история. Нет никакой почвы. Не было и нет. А если будет, то... Не знаю, когда я захочу в это окунуться", - цитирует Карпина "РБ Спорт".
Напомним, Валерий Карпин объявил о своем уходе с поста главного тренера "Ростова" 25 февраля, за три дня до возобновления текущего сезона российской Премьер-лиги после зимней паузы. 56-летний специалист с 2022 года совмещал посты в ростовском клубе и национальной сборной России. Место Карпина у руля желто-синих занял его бывший ассистент Джонатан Альба.
Ранее в СМИ появлялась информация, что этим летом Карпин может сменить наставника столичного "Динамо" Марцела Личку.
"Нереальная история". Карпин - о возможном назначении в "Динамо"
Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на слухи, что он может возглавить московское "Динамо".
Фото: ФК "Ростов"