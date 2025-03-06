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"Этот день все ближе". Николич рассказал, когда Алеррандро дебютирует за ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Марко Николич ответил на вопрос, когда новичок команды Алеррандро выйдет на поле в официальном матче.
Фото: ПФК ЦСКА
"Не назову вам сейчас конкретную встречу, когда он дебютирует, просто чтобы не давать неправильную информацию. Скажу так: этот день все ближе. Важно соединить его с командой, встроить в нашу игру", - цитирует Николича Bobsoccer.

В начале февраля московский ЦСКА официально объявил о приобретении бразильского форварда Алеррандро. Контракт с игроком был подписан по схеме 3+1. Нападающий присоединился к "армейцам" на сборах в турецком Белеке, где команда готовилась к весенней части РПЛ. Ранее бразилец играл за "Ред Булл Брагантино" и "Виторию". По информации из СМИ, сумма сделки составила 4,2 миллиона евро.

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