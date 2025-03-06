"Не назову вам сейчас конкретную встречу, когда он дебютирует, просто чтобы не давать неправильную информацию. Скажу так: этот день все ближе. Важно соединить его с командой, встроить в нашу игру", - цитирует Николича Bobsoccer.
В начале февраля московский ЦСКА официально объявил о приобретении бразильского форварда Алеррандро. Контракт с игроком был подписан по схеме 3+1. Нападающий присоединился к "армейцам" на сборах в турецком Белеке, где команда готовилась к весенней части РПЛ. Ранее бразилец играл за "Ред Булл Брагантино" и "Виторию". По информации из СМИ, сумма сделки составила 4,2 миллиона евро.
"Этот день все ближе". Николич рассказал, когда Алеррандро дебютирует за ЦСКА
Главный тренер ЦСКА Марко Николич ответил на вопрос, когда новичок команды Алеррандро выйдет на поле в официальном матче.
Фото: ПФК ЦСКА