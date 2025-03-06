"Не ожидали, что там будет так холодно. У меня такого ещё не было, не чувствовались пальцы. Мы играем в футбол, поэтому надо стараться показывать максимум вне зависимости от условий. Конечно, очень сильно повлияло, было неудобно играть из-за снега", - приводит слова Севикяна "Советский спорт".
Махачкалинское "Динамо" и московский "Локомотив" встречались друг с другом 28 февраля в рамках 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25. Матч, который проводился в Каспийске, завершился вничью со счётом 1:1. Отметим, что во время игры шёл снег, а температура воздуха составляет минус 4 градуса.
Севикян: в "Локомотиве" не ожидали, что в Каспийске будет так холодно - у меня не чувствовались пальцы
Полузащитник "Локомотива" Эдгар Севикян прокомментировал погодные условия, в которых московский клуб проводил выездной матч 19-го тура РПЛ с махачкалинским "Динамо" (1:1).
Фото: ФК "Локомотив"