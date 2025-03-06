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Гендир "Спартака" поделился подробностями о процессе выбора нового спортивного директора клуба

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев в интервью «РБ Спорт» поделился подробностями о процессе выбора нового спортивного директора клуба.
Фото: ФК "Спартак"
«Наш выбор системный, были критерии, чрезвычайно важные для клуба. Паспорт кандидата не был таким критерием. Вопрос не в паспорте, а в том, каким опытом человек обладает и какую ценность может принести. Важно привести сотрудника, который будет сконцентрирован не только на трансферах основной команде, но и продолжит ту работу, которую начинали с Томашем Амаралом — по совершенствованию всей системы спортивного блока. С тем, чтобы в дальнейшем остался по итогам не просто набор футболистов, а осталась система работы, когда можно продолжать работать и без этого спортивного директора. Из тех кандидатов, с которыми мы вели переговоры и которые готовы ехать в «Спартак», Франсис был самым активным.», — заявил Малышев «РБ Спорт».

С января по ноябрь 2024 года Томаш Амарал занимал должность спортивного директора «Спартака». Однако уже 3 января стало известно, что его место займет Франсис Кахигао.

Испанский специалист ранее работал в лондонском «Арсенале», где занимал должность главы отдела международного скаутинга. После этого он занимал пост технического директора в Федерации футбола Чили, а в прошлом году возглавлял отдел международных отношений и скаутинга в турецком «Галатасарае».

В прошедшее зимнее трансферное окно «Спартак» пополнился тремя новыми игроками: вингером Пабло Солари, нападающим Ливаем Гарсией и вратарем Ильей Помазуном. Трансфер Ливая Гарсии стал самой дорогой покупкой в истории клуба, за форварда из Тринидад и Тобаго заплатили 18,7 миллионов евро.

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