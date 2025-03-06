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Защитник "Факела" Юрганов: Марков - потеря, нам его не хватает

Защитник "Факела" Игорь Юрганов высказался об уходе нападающего Евгения Маркова.
Фото: ФК "Урал"
"Марков — потеря. Но он не просто так ушёл, клуб с его продажи заработал неплохие деньги. Все только выиграли от этого, но нам, конечно, его не хватает. Думаю, в матче с "Химками" он бы нам помог", - цитирует Юрганова "Чемпионат".

Евгений Марков в зимнее трансферное окно перешел из воронежского "Факела" в екатеринбургский "Урал" за 350 тысяч евро и заключил контракт до лета 2027 года.

Нападающий провел за воронежцев во всех турнирах 62 матча и записал на свой счет 15 забитых мячей и 4 результативные передачи. Ранее Марков выступал за "Тосно", московское "Динамо", тульский "Арсенал", казанский "Рубин", красноярский "Енисей" и "Краснодар". Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего игрока в 800 тысяч евро.

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