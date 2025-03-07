По информации «РБ Спорт» рассматривались эпизоды из матчей «Химки» — «Факел» и «Ростов» — «Динамо». Воронежский клуб выражал недовольство работой арбитра Евгения Кукуляка, а бело-голубые обратились в ЭСК с просьбой оценить эпизод с возможным пенальти в ворота ростовчан.
Экспертно-судейская комиссия не обнаружила ошибок со стороны арбитров в обоих матчах, связанных с непоставленными пенальти. Однако в следующем туре Евгений Кукуляк не будет обслуживать ни один матч. В то время как Кирилл Левников, главный арбитр матча между «Ростовом» и «Динамо», будет главным судьёй на игре «Рубин» — «Спартак», которая состоится в Казани.
"РБ Спорт": ЭСК вынесла решения по спорным эпизодам 19-го тура РПЛ
Стали известны решения экспертно-судейской комиссии по наиболее резонансным моментам 19-го тура РПЛ.
Фото: РФС