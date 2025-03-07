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Кисляк назвал клуб, в который мог перейти из ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк назвал клуб, который был заинтересован в его аренде.
Фото: ПФК ЦСКА
"Был реальный вариант с "Черноморцем". В ЦСКА тогда не играл. Но основной задачей было закрепиться в основе, навязать конкуренцию и попасть в стартовый состав. Верил, что добьюсь этого, и предпочел остаться. Понимал: был не совсем готовым игроком, чтобы выходить", - сказал Кисляк в интервью Sport24.

В текущем сезоне Матвей Кисляк провел за московский ЦСКА во всех турнирах 18 матчей и отметился 1 забитым мячом. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 19-летнего футболиста в 1,2 миллионов евро, контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2028 года.

После 19-ти сыгранных туров московский ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 32-мя набранными очками. В 20-м туре чемпионата России команда Марко Николича примет на своем поле подмосковные "Химки".

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