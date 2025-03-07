— Русский мат уже выучил?
— Конечно! На поле только это и слышно (смеётся). Я был удивлён, насколько русский мат разнообразен, но его наличие – это нормально. Во Франции, Италии на поле во время игр всё то же самое, - сказал Пьянич в интервью "Чемпионату".
Миралем Пьянич перешел в московский ЦСКА в летнее трансферное окно на правах свободного агента и заключил контракт до конца сезона с возможностью продления на один год. В текущем сезоне полузащитник провел во всех турнирах 12 матчей и отметился 1 результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 34-летнего боснийца в 2,5 миллионов евро.
После 19-ти сыгранных туров московский ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 32-мя набранными очками. В 20-м туре чемпионата России команда Марко Николича примет на своем поле подмосковные "Химки".
Игрок ЦСКА Пьянич: я был удивлён, насколько русский мат разнообразен
Полузащитник московского ЦСКА Миралем Пьянич рассказал об изучении русского мата.
Фото: Денис Бушковский / Матч ТВ