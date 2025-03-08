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"Галактионов — неопытный тренер". Смородская объяснила неудачную серию "Локомотива"

Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская прокомментировала результаты московского клуба в последних матчах.
Фото: ФК "Локомотив"
"Неудачная серия "Локомотива" связана с тем, что команде не хватает футболистов. К тому же Галактионов — неопытный тренер. Ситуация сложная для любого специалиста, когда не хватает игроков. Пока у Галактионова не получается решить эту проблему", - приводит слова Смородской "РБ Спорт".

Московский "Локомотив" 7 марта в рамках 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 на своём поле сыграл вничью с грозненским "Ахматом". Эта игра стала пятой подряд в РПЛ для "железнодорожников" без побед. Имея в своём активе 37 очков, красно-зеленые на данный момент занимают четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России.

В следующем туре "Локомотив" 15 марта на своём поле встретится с московским "Динамо". Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.

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