"Скандирование (т.е. повторяющееся массовое выкрикивание) зрителями на стадионе ненормативной лексики и (или) оскорбительных выражений до, во время и после матча – клуб наказывается штрафом в соответствии с пунктом 34 Приложения № 1 к настоящему Регламенту и (или) запретом на допуск зрителей в секторы стадиона на один матч", - приводит слова Прокопца "Чемпионат".
Делегат матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 между воронежским "Факелом" и петербургским "Зенитом" внес в рапорт информацию о дискриминационном поведении болельщиков хозяев в отношении футболиста гостей Вендела, которые в ответ показал неприличный жест, за что получил прямую красную карточку. РПЛ сообщила, что данная информация будет учтена КДК РФС при рассмотрении на своем заседании этой конфликтной ситуации.
Юрист рассказал, как могут наказать "Факел" за оскорбление Вендела болельщиками клуба
Спортивный юрист Михаил Прокопец рассказал, какие наказания могут последовать после оскорбления болельщиками воронежского "Факела" полузащитника петербургского "Зенита" Вендела.
Фото: ФК "Факел"