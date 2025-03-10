По информации СМИ, это следует из видео трансляции встречи.
На 65?й минуте матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 между воронежским "Факелом" и петербургским "Зенитом" гости подавали угловой. В штрафной площади боролись защитник "Факела" Божин и форвард "Зенита" Лусиано. Последний оказался на газоне, а когда голкипер воронежцев Александр Беленов готовился ввести мяч в игру Божин, предположительно, обратился к аргентинскому футболист "вставай, макака".
Напомним, после матча, который завершился победой "Зенита" со счётом 2:0, главный тренер петербургского клуба Сергей Семак обвинил болельщиков "Факела" и одного из игроков воронежской команды в проявлении расизма.
Источник: "Матч ТВ"
Стало известно, кто из игроков "Факела", предположительно, назвал футболиста "Зенита" "макакой"
Защитник воронежского "Факела" Сергей Божин во время матча 20?го тура РПЛ, предположительно, использовал оскорбительные выражения в отношении нападающего петербургского "Зенита" Лусиано.
Фото: ФК "Факел"