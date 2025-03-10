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"Вариант бесполезный". Пономарев объяснил, почему Захарян не пригодится ЦСКА

Бывший игрок сборной СССР Владимир Пономарев поделился своим мнением, нужен ли российский полузащитник испанского "Реал Сосьедад" Арсен Захарян московскому ЦСКА.
Фото: Global Look Press
"Если Захарян решит вернуться в Россию, то не хотелось бы его видеть в ЦСКА, особенно в таком виде с его травмами. Думаю, он и сам не захочет, потому что будет играть через матч, отдыхать по полмесяца. Ему будет сложно, вариант бесполезный. Если у него продолжатся травмы, то ему надо заканчивать. ЦСКА не нужен такой футболист, он команде не пригодится", - приводит слова Пономарёва Legalbet.

Российский полузащитник Арсен Захарян выступает за испанский "Реал Сосьедад" с августа 2023 года. Однако из-за различных повреждений и заболеваний футболист в сезоне-2023/24 в общей сложности пробыл в "лазарете" 49 дней и пропустил 7 дней.

А а текущем сезоне россиянин пропустил всю первую половину из-за травмы, полученной во время предсезонных сборов. На данный момент он принял участие в 4 матчах, в которых забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.

Действующий контракт игрока с клубом рассчитан на срок до 30 июня 2029 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего футболиста в 18 млн евро.

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