"Вариант бесполезный". Пономарев объяснил, почему Захарян не пригодится ЦСКА

"Если Захарян решит вернуться в Россию, то не хотелось бы его видеть в ЦСКА, особенно в таком виде с его травмами. Думаю, он и сам не захочет, потому что будет играть через матч, отдыхать по полмесяца. Ему будет сложно, вариант бесполезный. Если у него продолжатся травмы, то ему надо заканчивать. ЦСКА не нужен такой футболист, он команде не пригодится", - приводит слова Пономарёва Legalbet.
Российский полузащитник Арсен Захарян выступает за испанский "Реал Сосьедад" с августа 2023 года. Однако из-за различных повреждений и заболеваний футболист в сезоне-2023/24 в общей сложности пробыл в "лазарете" 49 дней и пропустил 7 дней.
А а текущем сезоне россиянин пропустил всю первую половину из-за травмы, полученной во время предсезонных сборов. На данный момент он принял участие в 4 матчах, в которых забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.
Действующий контракт игрока с клубом рассчитан на срок до 30 июня 2029 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего футболиста в 18 млн евро.