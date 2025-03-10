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Рахимов — об удалении Даку: можно было обойтись без карточки, такие моменты случаются часто

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов выразил мнение, что арбитр Кирилл Левников мог не удалять форварда казанцев Мирлинда Даку в матче 20-го тура РПЛ против «Спартака».
Фото: ФК "Рубин"
«Таких эпизодов в игре очень много, когда кто?то берет мяч в руки. Он же не собирался убегать с этим мячом. Я считаю, что можно было и не давать (желтую карточку)», — цитирует Рахимова «Матч ТВ».

На 75-й минуте красные карточки получили нападающий хозяев Даку и защитник гостей Алексис Дуарте. Оба игрока ранее уже имели предупреждения.

Следует отметить, что перед тем, как покинуть поле, албанский нападающий забил два мяча в ворота красно-белых. Второй гол стал победным для казанцев. Даку также был признан игроком матча.

Кроме того, Даку догнал Батракова в гонке бомбардиров. Теперь у них по 11 забитых мячей, и они делят вторую строчку. На первом месте находится нападающий «Спартака» Манфред Угальде.

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