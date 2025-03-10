"Дзюба — прирожденный бомбардир. Это качество с возрастом не теряется, поэтому Артем до сих пор является одним из лучших нападающих нашего чемпионата. Удивительно, что никто из топ-6 не захотел приглашать его к себе в команду. Как бы сложилась его карьера, если бы он не ушел из "Спартака"? Забил бы не меньше. Думаю, с Дзюбой "Спартак" выиграл бы гораздо больше титулов", - приводит слова Непомнящего "РБ Спорт".
36-летний нападающий Артем Дзюба, который в текущем сезоне выступает в составе тольяттинского "Акрона", 9 марта забил 234-й гол в свой карьере и, тем самым, стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола. При этом форвард является воспитанником московского "Спартака", срок контракта с которым истек летом 2015 года.
После этого красно-белые по одному разу стали чемпионами России, обладателями Кубка и Суперкубка России. Дзюба, в свою очередь, в составе "Зенита" стал 4-кратным чемпионом России, 4-кратным обладателем Суперкубка России и 2-кратным обладателем Кубка России.
Непомнящий: с Дзюбой "Спартак" выиграл бы гораздо больше титулов
Футбольный тренер Валерий Непомнящий высказался о нападающем тольяттинского "Акрона" Артёме Дзюбе.
Фото: ФК "Акрон"