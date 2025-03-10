Это следует из видеозаписи, которую на своём ютуб-канале опубликовал футбольный клуб из Санкт-Петербурга.
"Они показывали мне обезьяньи жесты. Они делали жесты обезьяны и показывали на меня. Это нормально?", - спрашивал Вендел членов тренерского штаба.
Напомним, бразильский хавбек 74-й минуте после вмешательства ВАР получил прямую красную карточку за неприличный жест в сторону болельщиков воронежской команды. Перед этим футболиста оскорбляли с трибуны и ухали, подражая обезьянам.
Вендел - тренерам "Зенита" после удаления в матче с "Факелом": они показывали мне обезьяньи жесты. Это нормально?
Полузащитник "Зенита" Вендел пожаловался тренерам петербургского клуба на расизм сразу же после удаления в матче 20-го тура РПЛ сезона-2024/25 с воронежским "Факелом".
Фото: ФК "Зенит"