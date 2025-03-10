Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Балтика
0 - 0 0 0
РоторЗавершен

Вендел - тренерам "Зенита" после удаления в матче с "Факелом": они показывали мне обезьяньи жесты. Это нормально?

Полузащитник "Зенита" Вендел пожаловался тренерам петербургского клуба на расизм сразу же после удаления в матче 20-го тура РПЛ сезона-2024/25 с воронежским "Факелом".
Фото: ФК "Зенит"
Это следует из видеозаписи, которую на своём ютуб-канале опубликовал футбольный клуб из Санкт-Петербурга.

"Они показывали мне обезьяньи жесты. Они делали жесты обезьяны и показывали на меня. Это нормально?", - спрашивал Вендел членов тренерского штаба.

Напомним, бразильский хавбек 74-й минуте после вмешательства ВАР получил прямую красную карточку за неприличный жест в сторону болельщиков воронежской команды. Перед этим футболиста оскорбляли с трибуны и ухали, подражая обезьянам.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 13
  • Нравится
  • -7
  • Не нравится