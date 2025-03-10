"Он стал более спокойным, хотя агрессия сохраняется. Плюс прибавляет в работе с мячом. Он может вполне рассчитывать на отъезд в команду из топ-5 европейских чемпионатов. Это футболист а-ля Гаттузо. Это отличный опорный полузащитник. Всё высекает в центре поля, прерывает атаки. Он держит позицию, таких игроков в нашем чемпионате не так много", - приводит слова Шалимова "Матч ТВ".
Опорный полузащитник Александр Черников является воспитанником футбольного клуба "Краснодар". Действующее соглашение игрока с "быками" рассчитано на срок до 30 июня 2029 года. Согласно данным, которые размещены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет 6 миллионов евро.
В текущем сезоне полузащитник в общей сложности принял участие в 25 официальных матчах, забил 2 гола, отдал 2 голевые передачи, получил 7 желтых карточек.
"Это футболист а-ля Гаттузо". Шалимов назвал игрока РПЛ, который мог бы перейти в команду из топ-5 лиг
Бывший главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов поделился своим мнением о возможности перехода полузащитника "быков" Александра Черникова в клуб одного из ведущих европейских чемпионатов.
Фото: ФК "Краснодар"