"Теперь всю трибуну посадить?" Бубнов высказался о расистском скандале с Венделом

"Если бы я был на ВАР, то я бы ничего не сделал. Я бы просто не обратил внимания. Судья не видел, никто не видел. Даже Трушечкин [комментатор матча], который об этом первым объявил, не видел. Судейский комитет Вендела не осудил бы. И не было бы такого шума. А теперь что делать? Это же дискриминация. Это расизм. У нас в России есть закон, который предусматривает за это срок. И что теперь всю трибуну посадить?", - приводит слова Бубнова Football24.ru со ссылкой на эфир "Коммент Шоу".
Бразильский полузащитник петербургского "Зенита" Вендел в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 с воронежским "Факелом" был удален из-за показа в адрес зрителей, расположенных на трибунах стадиона в Воронеже, неприличного жеста. Сам футболист утверждал, что болельщики воронежской команды в его отношении использовали расистские оскорбления - изображали обезьяну.
В футбольном клубе из Санкт-Петербурга намерены подать заявление в Контрольно-дисциплинарный комитет РФС с просьбой отменить красную карточку Вендела, что даст хавбеку возможность принять участие в матче 21-го тура РПЛ с московским "Спартаком".