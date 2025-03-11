"Сборная России находится сейчас в сложной ситуации, сильные команды не хотят играть с нами. Те сборные, которые близки нам по уровню, не могут приехать в Россию на товарищеский матч, так УЕФА и ФИФА всеми путями запугивают их, в том числе и лишением финансовой поддержки. Сейчас оказываются беспрецедентные меры давления на национальные футбольные федерации по всему миру", - заявил Свищев.
Сборная России проведёт два товарищеских матча в мартовскую паузу на игры национальных команд. Соперниками подопечных Валерия Карпина станут сборные Гренады и Замбии. Матч со сборной Гренады состоится в среду, 19 марта, а игра с командой Замбии - во вторник, 25 марта. Обе встречи пройдут в Москве на домашнем стадионе столичного "Динамо".
В 2024 году сборная России провела пять матчей, одержав в них пять побед с общей разницей забитых и пропущенных голов - 26:0. Поочередно были разгромлены сборные Сербии (4:0), Белоруссии (4:0), Вьетнама (3:0), Брунея (11:0) и Сирии (4:0).
Источник: "ВсеПроСпорт"
Депутат Свищев: близкие нам по уровню сборные не могут приехать в Россию, УЕФА и ФИФА запугивают их
Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев высказался об уровне соперников сборной России по товарищеским матчам.
Фото: официальный сайт РФС