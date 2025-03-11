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"Зенит" обратился в КДК с просьбой об отмене красной карточки Вендела перед матчем со "Спартаком"

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц рассказал об обращении "Зенита" в комиссию по поводу отмены красной карточки полузащитника Вендела.
Фото: официальный сайт "Зенита"
"Зенит" обратился вечером вчера с просьбой об отмене красной карточки Венделу и представил все документы для этого", - приводит слова Григорьянца "Чемпионат".

"Зенит" одержал победу в матче 20-го тура с "Факелом" (2:0) в Воронеже. Полузащитник сине-бело-голубых Вендел получил красную карточку за демонстрацию неприличного жеста в адрес болельщиков. По словам самого бразильца, он подвергся оскорблениям со стороны фанатов на расовой почве.

В 21-м туре чемпионата России "Зенит" встретится с московским "Спартаком". Игра пройдёт в воскресенье, 16 марта. В случае отмены красной карточки Вендел сможет принять участие в игре с красно-белыми. В иной ситуации бразильский полузащитник будет отбывать дисквалификацию.

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