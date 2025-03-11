По информации Карпова удаление бразильца останется в силе. В КДК и ЭСК не собираются пересматривать эпизод, так как оно было вынесено после просмотра ВАР и соответствует правилам. Венделу грозит дисквалификация на 2–4 матча, из которых один может быть условным — в этом случае клубу придется заплатить штраф.
Что касается обвинений «Факела» в расизме, которые выдвигает «Зенит», то наказание может быть серьезным. Помимо инцидента с Венделом, ситуация осложняется еще одним эпизодом, связанным с Абакаром Гаджиевым. В КДК рассматривают вариант переноса от одного до трех матчей «Факела» на нейтральное поле, наиболее вероятно – одна игра, возможно, условно.
Карпов: "Факел" могут наказать матчем на нейтральном поле за расизм, удаление Вендела останется в силе
Контрольно-дисциплинарный комитет РФС рассматривает возможность наказания «Факела» проведением одного или нескольких матчей на нейтральном поле из-за возможных проявлений расизма в адрес полузащитника «Зенита» Вендела.
Фото: ФК "Зенит"