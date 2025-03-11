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Источник: "Спартак" нацелился на трансфер полузащитника ЦСКА Кисляка

Московский «Спартак» проявляет интерес к 19-летнему полузащитнику ЦСКА Матвею Кисляку.
Фото: ФК ЦСКА
По информации «РБ Спорт» красно-белые уже сделали запрос представителям игрока, выясняя, готов ли он рассмотреть вариант перехода. Помимо «Спартака», Кисляком также интересуются европейские клубы.

В текущем сезоне Кисляк сыграл 13 матчей в Российской Премьер-Лиге и 6 матчей в Кубке России за ЦСКА, отметившись одним забитым голом. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2028 года. По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость полузащитника составляет 1,2 миллиона евро.

Кисляк присоединился к академии ЦСКА в январе 2020 года, перейдя из академии «Чертаново».

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