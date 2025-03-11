По информации «РБ Спорт» красно-белые уже сделали запрос представителям игрока, выясняя, готов ли он рассмотреть вариант перехода. Помимо «Спартака», Кисляком также интересуются европейские клубы.
В текущем сезоне Кисляк сыграл 13 матчей в Российской Премьер-Лиге и 6 матчей в Кубке России за ЦСКА, отметившись одним забитым голом. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2028 года. По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость полузащитника составляет 1,2 миллиона евро.
Кисляк присоединился к академии ЦСКА в январе 2020 года, перейдя из академии «Чертаново».
Источник: "Спартак" нацелился на трансфер полузащитника ЦСКА Кисляка
Фото: ФК ЦСКА