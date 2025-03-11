"Мы общались с их представителями. Понятно, что команда статусная. Скорее всего, попросят большой гонорар. Вопрос в том, что турнир — коммерческий. Нам важно, чтобы экономика была положительная. Если экономика не сойдется, то вариант с приглашением "Аль-Насра" отметем", - цитирует Пивоварова Sport24.
В Братском Кубке, который состоялся летом 2024 года принимали участие московское "Динамо", ЦСКА, сербские "Партизан" и ОФК. За саудовский "Аль-Наср" на данный момент выступают: Криштиану Роналду, Мохамед Симакан, Эмерик Ляпорт, Марцело Брозович и другие известные футболисты.
После 20-ти сыгранных туров московское "Динамо" занимает четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 39-ю набранными очками. Завтра, 12-го марта, команда Марцела Лички сыграет на выезде с московским ЦСКА в полуфинале Пути РПЛ Кубка России. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.
В "Динамо" высказались о возможном проведении товарищеского матча с "Аль-Насром"
Генеральный директор московского "Динамо" Павел Пивоваров высказался о возможном приглашении "Аль-Насра" на Братский Кубок.
Фото: ФК "Динамо"