«Уровень моей ответственности за все, что произошло в матче, очень высок. И за поражение тоже. Я принимаю ответственность на себя, но я также забил гол. Я буду упорно работать и забивать голы, пока не устану от этого», — цитирует Кордобу «Матч ТВ».
Напомним, колумбийский форвард не реализовал пенальти, что могло повлиять на исход встречи.
В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги «Краснодар» занимает первое место, набрав 43 очка. По дополнительным показателям он опережает «Зенит».
16 марта «Краснодар» проведёт свой следующий матч в рамках 21-го тура РПЛ. Соперником станет «Ростов», а игра состоится на домашнем стадионе последнего.
Кордоба: принимаю ответственность за поражение "Краснодара" на себя
Форвард «Краснодара» Джон Кордоба признал свою вину за поражение команды в четвертьфинале Кубка России от «Ахмата» (1:2).
Фото: ФК "Краснодар"