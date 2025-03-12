Речь идёт про защитников Николаса Маричаля и Диего Лаксальта, полузащитника Данила Глебова, нападающего Муми Нгамале. Все они пропускают первый матч 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/25 с московским ЦСКА по решению медицинского штаба. Участие указанных футболистов в матче 21-го тура РПЛ с "Локомотивом", запланированном на субботу, 15 марта, не исключено.
Также сообщается о том, что полузащитник "Динамо" Александр Кутицкий вернется во время паузы на матчи сборных, которая будет с 17 по 25 марта.
"СЭ": четверо игроков "Динамо" вернутся в общую группу в ближайшие 1-2 дня
По информации СМИ, четверо футболистов московского "Динамо" вернутся в общую группу в ближайшие 1-2 дня.
Фото: ФК "Динамо" Москва