Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Урал
1 - 0 1 0
РубинЗавершен
Акрон
2 - 3 2 3
СпартакЗавершен
Ростов
0 - 1 0 1
ЗенитЗавершен
ЦСКА
2 - 1 2 1
ДинамоЗавершен

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Лилль
1 - 2 1 2
Боруссия ДЗавершен
Арсенал
0 - 0 0 0
ПСВ1 тайм
Атлетико
1 - 0 1 0
Реал Мадрид1 тайм
Астон Вилла
0 - 0 0 0
Брюгге1 тайм

"СЭ": четверо игроков "Динамо" вернутся в общую группу в ближайшие 1-2 дня

По информации СМИ, четверо футболистов московского "Динамо" вернутся в общую группу в ближайшие 1-2 дня.
Фото: ФК "Динамо" Москва
Речь идёт про защитников Николаса Маричаля и Диего Лаксальта, полузащитника Данила Глебова, нападающего Муми Нгамале. Все они пропускают первый матч 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/25 с московским ЦСКА по решению медицинского штаба. Участие указанных футболистов в матче 21-го тура РПЛ с "Локомотивом", запланированном на субботу, 15 марта, не исключено.

Также сообщается о том, что полузащитник "Динамо" Александр Кутицкий вернется во время паузы на матчи сборных, которая будет с 17 по 25 марта.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится