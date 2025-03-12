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Тренер "Динамо" Личка оценил шансы команд после победы ЦСКА в первом матче полуфинала Кубка России

Главный тренер московского "Динамо" Марцел Личка прокомментировал поражение своей команды в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России с ЦСКА (1:2).
Фото: ФК "Динамо" Москва
"Если соперник забивает на один мяч больше, то заслуживает победу. Становится тяжело, когда у соперника в центре поля играют Пьянич, Кисляк, Обляков, Файзуллаев. Мы показали неплохой характер, командный дух. Если бы мы были более смелыми впереди, то могли бы забить второй мяч. Ответная игра состоится на нашем стадионе, сейчас шансы — 51% в пользу ЦСКА, а у нас — 49%", - приводит слова Лички "Матч ТВ".

Московское "Динамо" в среду, 12 марта, в гостях на стадионе "ВЭБ Арена" в рамках первого матча 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/25 встречалось с ЦСКА и потерпело поражение со счётом 1:2. В составе "армейцев" забитыми голами отметились нападающий Секу Койта и полузащитник Матвей Кисляк.

У "Динамо" единственный гол в матче забил защитник Дмитрий Скопинцев. При этом команда последние полчаса матча играла в меньшинстве, так как на 61-й минуте был удален нападающий Эль-Мехди Маухуб.

Ответная игра ЦСКА и "Динамо" пройдет в середине апреля - точная дата и время будут известны позднее.

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