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Родолфо: "Динамо" купило Бителло за большие деньги, он должен уважать контракт

Экс-игрок "Локомотива" Родолфо высказался о полузащитнике московского "Динамо" Бителло.
Фото: ФК "Динамо"
"Отказываться приезжать на сборы "Динамо" — очень неправильно со стороны Бителло. Насколько я знаю, у него было несколько предложений, а клуб их не рассматривал. Но "Динамо" купило Бителло за большие деньги, они не обязаны его продавать. Бителло должен уважать контракт", - цитирует Родолфо "Чемпионат".

Напомним, что в зимнее трансферное окно Бителло опоздал на сборы московского "Динамо" из-за желания покинуть московский клуб. Бразильским полузащитником интересовался "Ботафого", однако бело-голубых не устроила сумма потенциального трансфера.

В текущем сезоне Бителло провел за бело-голубых во всех турнирах 24 матча и записал на свой счет 1 забитый мяч и 11 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего игрока в 12 миллионов евро, контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2028 года.

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