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В "Динамо" высказались о возможных санкциях к Маухубу за удаление в матче с ЦСКА

Генеральный директор московского "Динамо" Павел Пивоваров прокомментировал удаление Мехди Маухуба в матче с ЦСКА (1:2).
Фото: ФК "Динамо"
"Мы сейчас не станем комментировать, будут ли применены санкции к Маухубу со стороны клуба. Но первая оценка такая, что он подвёл команду. В целом в клубе предусмотрены санкции за удаления", - цитирует Пивоварова "Чемпионат".

Вчера, 12-го марта, московское "Динамо" на выезде уступило ЦСКА в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России со счетом 1:2. Забитыми мячами отметились: Койта, Скопинцев и Кисляк, нападающий бело-голубых Мехди Маухуб получил красную карточку на 61-й минуте встречи.

Напомним, что Мехди Маухуб перешел в московское "Динамо" из марокканского клуба "Раджа" в летнее трансферное окно за 1,7 миллионов евро и заключил контракт до лета 2029 года. В текущем сезоне форвард провел во всех турнирах 18 матчей и записал на свой счет 7 забитых мячей и 3 голевые передачи.

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