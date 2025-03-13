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Главный тренер "Акрона": хотел бы, чтобы Дзюба остался в команде на следующий сезон

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев выразил желание оставить Артема Дзюбу в команде на следующий сезон, подчеркнув важность опытного форварда для коллектива.
Фото: ФК "Акрон"
«Да, и я уже говорил об этом не один раз. Он очень важный для нас футболист. Но что будет дальше, поживем-увидим», — цитирует Тедеева «РБ Спорт».

В текущем сезоне Дзюба провёл 12 матчей в Российской Премьер-Лиге и 2 игры в Кубке России, в которых забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи. По оценке Transfermarkt, его стоимость составляет 1,8 миллиона евро. Его контракт с клубом действует до конца сезона.

После 20 туров «Акрон» занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 25 очков.

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