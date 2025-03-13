Официально: красная карточка Якимова, полученная в матче против "Зенита", была отменена

Контрольно-дисциплинарный комитет принял решение по инциденту с красной карточкой у полузащитника «Факела» Вячеслава Якимова.

Фото: ФК "Факел"

«По Якимову получили заключение ЭСК, что красная была показана ошибочно. Таким образом, комитет отменил карточку. По Венделл получили заключение, что Мешков правильно удалил футболиста. Соответственно, КДК не отменил красную карточку и рассматривал вопрос применения или неприменения дополнительной дисквалификации», — сообщил Григорьянц.



Таким образом, Вячеслав Якимов может принять участие в следующем матче «Факела» против «Оренбурга», который состоится 15 марта в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги.

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