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Официально: красная карточка Якимова, полученная в матче против "Зенита", была отменена

Контрольно-дисциплинарный комитет принял решение по инциденту с красной карточкой у полузащитника «Факела» Вячеслава Якимова.
Фото: ФК "Факел"
«По Якимову получили заключение ЭСК, что красная была показана ошибочно. Таким образом, комитет отменил карточку. По Венделл получили заключение, что Мешков правильно удалил футболиста. Соответственно, КДК не отменил красную карточку и рассматривал вопрос применения или неприменения дополнительной дисквалификации», — сообщил Григорьянц.

Таким образом, Вячеслав Якимов может принять участие в следующем матче «Факела» против «Оренбурга», который состоится 15 марта в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги.

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