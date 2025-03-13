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Дзюба вызван в сборную России на матчи с Гренадой и Замбией

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба получил вызов в национальную сборную России на мартовский сбор.
Фото: IMAGO
Валерий Карпин включил форварда «Акрона» в состав национальной команды. 36-летнему Дзюбе осталось забить один гол, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории сборной России.

Последний раз Дзюба играл за сборную России в 2021 году — против Дании на чемпионате Европы. Тогда он забил 30-й гол за команду, догнав Кержакова по мячам за сборную.

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