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Милонов - о скандале в матче "Факел" - "Зенит": в России нет расизма, у нас темнокожие сами шутят над собой

Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов прокомментировал проявления расизма в матче 20-го тура РПЛ между воронежским "Факелом" и петербургским "Зенитом" (0:2).
Фото: ФК "Факел"
"В России нет расизма абсолютно и быть его не может. У нас сами темнокожие граждане и жители России прекрасно шутят над своим цветом кожи. А что же тогда было в Воронеже? А, так это просто быдло-гопники. Это не системный расизм, а быдлячье поведение. Они бы также ухали мне, если бы я вышел — потому что рыжий, и кричали бы это. Уверен, что в Воронеже большинство людей — абсолютно нормальные", - приводит слова Милонова "РБ Спорт".

Напомним, на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза было установлено, что во время матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги между воронежским "Факелом" и петербургским "Зенитом" с трибун звучали расистские скандирования.

В связи с этим воронежская команда за совершение зрителями действий, которые были направлены на унижение достоинства человека по признаку расы, была наказана проведением следующего домашнего матча Российской Премьер-Лиги без зрителей и обязанностью выплатить штраф в размере 1 миллиона рублей.


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