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Семин - о Дзюбе в сборной России: надо дать сыграть и Кержакову

Российский тренер Юрий Семин высказался о вызове Артема Дзюбы в сборную России.
Фото: ФК "Акрон"
"Вызов Дзюбы в сборную? Я думаю, что надо дать сыграть и Кержакову тоже. Пусть их поставят в паре и они выйдут на поле. Конечно, это все шутки. Важен ли рекорд по голам в сборной? Я думаю, что Дзюбе нужно все-таки сыграть с Замбией. Если им забьет, то это уже совсем другой вопрос", - цитирует Семина Sport24.

В текущем сезоне Артем Дзюба провел за тольяттинский "Акрон" во всех турнирах 14 матчей и записал на свой счет 6 забитых мячей и 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 36-летнего форварда в 1,8 миллионов евро.

В марте национальная команда России примет на своем поле сборные Гренады и Замбии. На данный момент на счету Артема Дзюбы 30 забитых мячей в составе сборной России, такое же количество забитых голов у Александра Кержакова, который завершил карьеру профессионального футболиста. Оба игрока являются рекордсменами по данному показателю.

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