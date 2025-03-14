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Алексей Стрепетов назвал фаворита в матче "Спартак" - "Зенит"

Бывший игрок и тренер "Зенита" Алексей Стрепетов поделился своим мнением о предстоящем матче петербургского клуба в матче 21-го тура РПЛ сезона-2024/25 с московским "Спартаком".
Фото: ФК "Зенит"
"Я считаю "Спартак" фаворитом этого матча. Они играют дома, у них будет поддержка колоссальная, полный аншлаг на трибунах. У красно-белых очень симпатичная атака и середина поля, и они постараются этим воспользоваться. Если говорить о "Зените", то сейчас есть мнения, что потеря Вендела — не такая и проблема, что его можно заменить, но я считаю, что это огромная потеря. Потому что Вендел – это игрок, который разгоняет атаку, который с мячом может пройти половину поля, может отдать голевой пас, нацелен на ворота", - приводит слова Стрепетова "РБ Спорт".

Московский "Спартак" и петербургский "Зенит" сыграют друг с другом в воскресенье, 16 марта, в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25. Встреча состоится на столичном стадионе "Лукойл Арена" и начнется в 19:45 по московскому времени. Матч будет обслуживать судейская бригада во главе с Сергеем Ивановым.

После 20-го тура чемпионата России красно-белые имеют в своем активе 40 очков, которые позволяют команде Деяна Станковича на данный момент занимать третье место в турнирной таблице. Сине-бело-голубые, в свою очередь, набрали на 3 очка больше, благодаря чему они располагаются на второй строчке.

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