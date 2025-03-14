"Тюкавин не был в том порядке, в котором он был в прошлом году. Здесь его отсутствие не повлияет — есть состав, замены. И "Локомотив", и "Динамо" — равные команды с одинаковыми шансами на победу. Может и ничья выйти. Среди команд, которые находятся в лидерах чемпионата, фактор домашнего поля особого значения не имеет", - приводит слова Гладилина "Матч ТВ".
Московские команды "Локомотив" и "Динамо" сыграют друг с другом в субботу, 15 марта, в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25. Встреча состоится на стадионе "РЖД Арена", ее начало запланировано на 19:30 по московскому времени.
После 20-го тура чемпионата России бело-голубые, набрав 39 очков, занимают четвертое место в турнирной таблице. На два очка от них отстают "железнодорожники", которые в 20 матчах сумели набрать 37 очков, что позволяет сейчас располагаться на пятой строчке.
Гладилин оценил шансы "Локомотива" и "Динамо" на победу в очном матче РПЛ
Бывший игрок и тренер московского "Спартака" Валерий Гладилин высказался о предстоящем матче 21-го тура РПЛ сезона-2024/25 между столичными командами "Локомотив" и "Динамо".
Фото: ФК "Локомотив"