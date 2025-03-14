"На мой взгляд, наказание со стороны КДК РФС — странное и немного абсурдное. Из-за 5-10 или даже 100 человек страдает вся аудитория, клуб и сама лига. Еще и финансовые потери у клуба, неоправданно. Есть вина и "Факела". Не понимаю, почему они не смогли оперативно найти тех, кто виноват. Считаю, что они должны принести извинения "Зениту" и Венделу. Позиция "Факел" сейчас неправильная", - приводит слова Лахиялова "РБ Спорт".
8 марта в матче 20-го тура РПЛ между воронежским "Факелом" и петербургским "Зенитом" болельщики хозяев использовали расистские оскорбления в адрес бразильского полузащитника сине-бело-голубых Вендела.
В связи с этим Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза принял решение обязать футбольный клуб из Воронежа провести следующий домашний матч (5 апреля в 23-м туре против грозненского "Ахмата") без зрителей и выплатить штраф размером 1 миллион рублей.
Лахиялов: "Факел" должен принести извинения "Зениту" и Венделу
Бывший игрок махачкалинского "Анжи" Шамиль Лахиялов поделился своим мнением о решении КДК РФС обязать "Факел" провести следующий домашний матч без зрителей.
Фото: ФНЛ