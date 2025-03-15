Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Оренбург
0 - 0 0 0
Факел1 тайм
Химки
14:30
АхматНе начат
Динамо Мх
17:00
Крылья СоветовНе начат
Локомотив
19:30
ДинамоНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Уфа
0 - 0 0 0
Енисей1 тайм
Шинник
16:00
КАМАЗНе начат
Нефтехимик
18:00
ТорпедоНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Эвертон
18:00
Вест ХэмНе начат
Ипсвич
18:00
Ноттингем ФорестНе начат
Саутгемптон
18:00
ВулверхэмптонНе начат
Манчестер Сити
18:00
БрайтонНе начат
Борнмут
20:30
БрентфордНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вальядолид
16:00
СельтаНе начат
Мальорка
18:15
ЭспаньолНе начат
Вильярреал
20:30
Реал МадридНе начат
Жирона
23:00
ВаленсияНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Удинезе
17:00
ВеронаНе начат
Монца
17:00
ПармаНе начат
Милан
20:00
КомоНе начат
Торино
22:45
ЭмполиНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Унион
17:30
БаварияНе начат
Майнц
17:30
ФрайбургНе начат
Аугсбург
17:30
ВольфсбургНе начат
Вердер
17:30
Боруссия МНе начат
РБ Лейпциг
20:30
Боруссия ДНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Нант
19:00
ЛилльНе начат
Анже
21:00
МонакоНе начат
Ланс
23:05
РеннНе начат

Сенников - о матче "Спартак" - "Зенит": это игра за чемпионство

Бывший российский футболист Дмитрий Сенников высказался о предстоящем матче 21-го тура РПЛ "Спартак" - "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"
"Будет интересно, потому что "Зенит" не в оптимальной форме. Как они будут действовать без Вендела? Отойдет ли "Спартак" от поражения в Казани? Понятно, что это игра за чемпионство. Обеим командам по силам выиграть", - цитирует Сенникова "Матч ТВ".

В воскресенье, 16-го марта, московский "Спартак" примет на своем поле петербургский "Зенит" в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток запланирован на 19:45 по московскому времени.

После 20-ти сыгранных туров красно-белые располагаются на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 40 набранными очками. Команда Сергея Семака занимает второе место с 43-мя очками в своем активе. Напомним, что петербуржцы являются бессменными чемпионами страны на протяжении шести лет кряду.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится