Сенников - о матче "Спартак" - "Зенит": это игра за чемпионство

"Будет интересно, потому что "Зенит" не в оптимальной форме. Как они будут действовать без Вендела? Отойдет ли "Спартак" от поражения в Казани? Понятно, что это игра за чемпионство. Обеим командам по силам выиграть", - цитирует Сенникова "Матч ТВ".
В воскресенье, 16-го марта, московский "Спартак" примет на своем поле петербургский "Зенит" в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток запланирован на 19:45 по московскому времени.
После 20-ти сыгранных туров красно-белые располагаются на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 40 набранными очками. Команда Сергея Семака занимает второе место с 43-мя очками в своем активе. Напомним, что петербуржцы являются бессменными чемпионами страны на протяжении шести лет кряду.