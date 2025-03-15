"У меня заканчивается контракт? Всему свое время. Договоренности пока нет, ничего такого. На самом деле, я внутри спокоен. У нас с руководством хорошие отношения. Мы вместе найдем какое-то общее решение, которое устроит всех – и меня, и их", - цитирует Байрамяна "РБ Спорт".
Хорен Байрамян выступает за "Ростов" с 2011 года, полузащитник провел за южан во всех турнирах 234 матча и отметился 11-ю забитыми мячами и 20-ю голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 33-летнего игрока в 800 тысяч евро, контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2025 года.
После 20-ти сыгранных туров команда Джонатана Альбы располагается на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата России с 30-ю набранными очками. В 21-м туре Российской Премьер-Лиги южане примут на своем поле "Краснодар".
Байрамян - об истекающем контракте с "Ростовом": внутри я спокоен
Полузащитник "Ростова" Хорен Байрамян высказался о своем истекающем контракте.
Фото: ФК "Ростов"