"В "Зените" было много аргентинских игроков. Но, когда приехал сюда, удивился, что в РПЛ играет так много хороших футболистов. Есть конкуренция. РПЛ — очень сильная лига", - цитирует Гонду "Чемпионат".
23-летний аргентинец Лусиано Гонду, играющий на позиции нападающего, перешел в "Зенит" летом прошлого года из "Архентинос Хуниорс". В составе сине-бело-голубых форвард провел 14 матчей в российской Премьер-лиге, в которых отличился семью забитыми голами и отдал один ассист. Также в активе футболиста один забитый мяч в четырех играх Кубка России. Контракт игрока с петербургским клубом действует до лета 2028 года и включает возможность продления еще на один сезон.
Гонду: был удивлен, что в РПЛ играет так много хороших футболистов
Форвард "Зенита" Лусиано Гонду высоко оценил уровень чемпионата России.
Фото: ФК "Зенит"