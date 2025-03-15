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Гонду: был удивлен, что в РПЛ играет так много хороших футболистов

Форвард "Зенита" Лусиано Гонду высоко оценил уровень чемпионата России.
Фото: ФК "Зенит"
"В "Зените" было много аргентинских игроков. Но, когда приехал сюда, удивился, что в РПЛ играет так много хороших футболистов. Есть конкуренция. РПЛ — очень сильная лига", - цитирует Гонду "Чемпионат".

23-летний аргентинец Лусиано Гонду, играющий на позиции нападающего, перешел в "Зенит" летом прошлого года из "Архентинос Хуниорс". В составе сине-бело-голубых форвард провел 14 матчей в российской Премьер-лиге, в которых отличился семью забитыми голами и отдал один ассист. Также в активе футболиста один забитый мяч в четырех играх Кубка России. Контракт игрока с петербургским клубом действует до лета 2028 года и включает возможность продления еще на один сезон.

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