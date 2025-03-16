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Широков - о Ливае Гарсии в "Спартаке": этот трансфер - загадка

Бывший футболист "Спартака" Роман Широков оценил переход форварда Ливая Гарсии из АЕКа.
Фото: ФК "Спартак"
- Есть понимание, зачем "Спартаку" Ливай Гарсия за такие большие деньги? Нет. Этот трансфер - загадка. Видимо, они знают больше. Может быть, это принесет какой-то успех "Спартаку".

Ливай Гарсия, играющий на позиции центрального нападающего, перебрался в московский "Спартак" в это зимнее трансферное окно из греческого АЕКа. 27-летний футболист подписал контракт с российским клубом до конца июня 2028 года. За красно-белых форвард принял участие в двух матчах РПЛ и одной игре Кубка России, в которых провел на поле 151 минуту и не отличился голевыми действиями. По данным Transfermarkt "Спартак" потратил на трансфер Гарсии 18,7 миллиона евро.

Источник: "Чемпионат"

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