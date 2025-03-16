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Акинфеев — о пропущенном мяче: не обидно. Главное, что Дзюба не забил

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал победу над «Акроном» (2:1) в матче 21-го тура РПЛ.
Фото: ФК ЦСКА
«Очень тяжело играть, когда Дзюба в нападении и очень хорошие подачи. Поэтому колоссальная радость от этой победы есть. Обидно ли было пропускать первый гол в 2025 году? Нет, не обидно. Обиднее было бы от Артема пропустить. Слава богу, он все свои рекорды побил», — заявил Акинфеев «Матч ТВ».

Вратарь армейцев отметился голевой передачей, а также был признан лучшим игроком матча.

В текущем сезоне Акинфеев провёл 20 матчей в Российской Премьер-Лиге, в которых 9 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2026 года.

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