Акинфеев — о пропущенном мяче: не обидно. Главное, что Дзюба не забил

«Очень тяжело играть, когда Дзюба в нападении и очень хорошие подачи. Поэтому колоссальная радость от этой победы есть. Обидно ли было пропускать первый гол в 2025 году? Нет, не обидно. Обиднее было бы от Артема пропустить. Слава богу, он все свои рекорды побил», — заявил Акинфеев «Матч ТВ».
Вратарь армейцев отметился голевой передачей, а также был признан лучшим игроком матча.
В текущем сезоне Акинфеев провёл 20 матчей в Российской Премьер-Лиге, в которых 9 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2026 года.