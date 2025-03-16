«Рубин» – команда, которая борется за зону еврокубков. И показывает футбол, достойный вылета в Первую лигу. Уровень футбола в России сейчас очень упал. Если бы мы играли в еврокубках, мы бы обделались. Команда показывает жалкий футбол. Со «Спартаком» просто повезло. «Спартак» очень много не забил в том матче», — заявил Попов Metaratings.
Алексей Попов выступал за казанский «Рубин» с 2008 по 2010 год. За это время он принял участие в 20 матчах, включая два поединка в Лиге чемпионов. В составе казанского клуба Алексей дважды становился чемпионом России.
После 21-го тура «Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 32 очка. Следующий матч команда под руководством Рашида Рахимова проведёт против петербургского «Зенита» 30 марта на стадионе «Газпром Арена».
Попов: "Рубин" показывает жалкий футбол, достойный вылета в Первую лигу
Бывший игрок «Рубина» Алексей Попов выразил своё недовольство игрой казанцев после их победы над «Пари НН» в 21-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Рубин"