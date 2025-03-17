«Против Дзюбы играть труднее, чем против Соболева. По антропометрическим данным он большой и мощный. В силу возраста он очень опытный, знает, как нужно сыграть в той или иной ситуации», — заявил Литвинов «Матч ТВ».
В 21-м туре РПЛ «Спартак» обыграл «Зенит» (2:1), а Соболев, вышедший на замену, не отметился результативными действиями. Ранее москвичи победили «Акрон» (3:2) в Кубке России, где Дзюба забил гол.
Литвинов — воспитанник академии «Спартака». В текущем сезоне он уже провёл 16 матчей в Российской Премьер-Лиге и 7 матчей в Кубке России в составе «Спартака». Его контракт с клубом действует до 30 июня 2026 года.
По оценке портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 23-летнего защитника составляет 5 миллионов евро.
Литвинов: играть против Дзюбы сложнее, чем против Соболева
Защитник «Спартака» Руслан Литвинов признался, что ему было труднее противостоять Артему Дзюбе, чем Александру Соболеву.
Фото: ФК "Спартак"