"Впереди много матчей, так что нам стоит думать о каждом следующем. В каждой встрече нам нужно играть лучше как команде. Если все сделаем правильно, добьемся большего", - цитирует Лаксальта "РИА Новости".
Столичное "Динамо" набрало по итогам 21 тура российской Премьер-лиги 39 очков и располагается на пятом месте в турнирной таблице. Бело-голубые отстают от призовой тройки на четыре очка, а от лидирующего в чемпионате "Краснодара" - на семь. До конца первенства России командам осталось провести по девять матчей. 29 марта "Динамо" примет дома "Оренбург" в рамках 22-го тура РПЛ.
Лаксальт: если "Динамо" все сделает правильно, добьется большего
Хавбек московского "Динамо" Диего Лаксальт оценил шансы команды на чемпионство в этом сезоне.
Фото: ФК "Динамо"