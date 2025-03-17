"20 марта мы собираемся. 23 числа проводим тренировочную игру с "Ахматом". Дальше продолжаем подготовку к матчу с ЦСКА", - приводит слова Газизова "РБ Спорт".
17 марта в Российской Премьер-Лиге началась международная пауза, связанная с проведением матчей между сборными. Ближайшие встречи в РПЛ запланированы на 28 марта.
Махачкалинское "Динамо" после 21-го тура РПЛ имеет в своем активе 21 очко, которое позволяет на данный момент занимать десятое место в турнирной таблице. Грозненский "Ахмат", в свою очередь, за 21 матч набрал 18 очков, с которыми чеченский клуб сейчас располагается на четырнадцатой строчке.
"Динамо" Махачкала и "Ахмат" проведут товарищеский матч 23 марта
Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов рассказал о планах провести в конце текущей недели товарищеский матч с грозненским "Ахматом".
Фото: ФК "Динамо" Махачкала