"У "Краснодара" нет духа победителя и хватки хищника в конце, когда надо соперника добить и порвать в клочья. Даже выигрывая некоторые матчи, они начинают вальяжно передвигаться по полю, "получают", после чего иногда сравнивают, а иногда проигрывают аутсайдерам, которых обязательно должны побеждать. У Мусаева просто не хватает железной воли и жесткости, чтобы привести команду к чемпионству", - приводит слова Червиченко "Матч ТВ".
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги футбольный клуб "Краснодар" под руководством тренерского штаба во главе с Мурадом Мусаевым в 21 матче набрал 46 очков, которые позволяют команде на данный момент занимать первое место в турнирной таблице. Отрыв "быков" от ближайших преследователей - московского "Спартака" и петербургского "Зенита" - составляет 3 очка.
В следующем туре "Краснодар" 30 марта на своем поле сыграет против воронежского "Факела".
Напомним, Мурад Мусаев занимает должность главного тренера краснодарского клуба с 14 марта 2024 года.
Червиченко: у Мусаева не хватает железной воли и жесткости, чтобы привести "Краснодар" к чемпионству
Бывший президент московского "Спартака" Андрей Червиченко поделился своим мнением о футбольном клубе "Краснодар".
Фото: ФК "Краснодар"