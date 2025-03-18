"Мне с трудом верится, что Кержаков когда-то станет тренером "Зенита". У меня это даже в голове не укладывается. Особенно при их финансах и амбициях. Одно дело работать в "Пари НН", а другое — в "Зените". Скорее я поверю, что Аршавин будет главным тренером "Зенита", чем Кержаков", - приводит слова Сафонова Legalbet.
Александр Кержаков после того, как в 2017 году завершил карьеру профессионального футболиста, стал заниматься тренерской деятельностью. С тех пор он занимал должность главного тренера в таких командах, как юношеская сборная России (до 17 лет) (2018-2020 гг.), томская "Томь" (2020-2021 гг.), "Нижний Новгород" (2021-2022 гг.), кипрская "Кармиотисса" (2023 г.), сербский "Спартак" (2023 г.), казахстанский "Кайрат" (2024 г.).
Таким образом, последним местом работы 42-летнего специалиста стал "Кайрат", который тренер покинул 3 сентября 2024 года.
Сафонов: скорее поверю, что главным тренером "Зенита" будет Аршавин, а не Кержаков
Футбольный агент Алексей Сафонов поделился своим мнением о возможности назначения Александра Кержакова главным тренером петербургского "Зенита".
Фото: ФК "Кайрат"