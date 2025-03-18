"У него врожденный талант. Артем не спешит обрабатывать мяч, он прикрывает его корпусом. В сложнейших условиях спокойно распоряжается с мячом, прекрасно играет головой. Дзюба лучший нападающий в современном российском футболе", - цитирует Кавазашвили "РБ Спорт".
Завтра, 19-го марта, сборная России на домашнем стадионе московского "Динамо" проведет товарищеский матч с национальной командой Гренады, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. Нападающий Артем Дзюба получил вызов на мартовские сборы национальной команды России. На данный момент в активе форварда 30 забитых мячей в составе сборной России, такое же количество голов у Александра Кержакова.
В текущем сезоне Дзюба провел за тольяттинский "Акрон" во всех турнирах 15 матчей и записал на свой счет 6 забитых мячей и 3 голевые передачи.
Кавазашвили: Дзюба - лучший нападающий в современном российском футболе
Экс-голкипер "Спартака" Анзор Кавазашвили рассказал, в чем заключается уникальность нападающего Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Акрон"