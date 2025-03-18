"Я считаю, что вообще никого не надо натурализовывать. У нас огромная страна. Зачем нам кого-то из других стран натурализовывать?", - приводит слова Уткина "СЭ".
Левый защитник петербургского "Зенита" Дуглас Сантос, будучи уроженцем Бразилии, в октябре вступил в российское гражданство и получил право выступать в составе сборной России. Напомним, ранее уже были прецеденты выступления в национальной команде натурализованных игроков (например, Марио Фернандес, Ари, Маринато Гильерме и др.).
"У нас огромная страна". Уткин выступил против натурализации футболистов
Арендованный грозненским "Ахматом" полузащитник "Ростова" Даниил Уткин поделился своим мнением о натурализации защитника петербургского "Зенита" Дугласа Сантоса.
Фото: ФК "Зенит"