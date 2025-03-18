«Все в общем-то закономерно в РПЛ. Каких-то случайностей не было, да я и не ожидал, чтобы какая-то команда несправедливо была высоко или низко в турнирной таблице. Единственное, мне казалось, что «Краснодар» во второй части сезона сбавит ход. Во-первых, клуб никого не приобрел во время зимнего трансферного окна. Во-вторых, у команды достаточно короткая скамейка. Но пока «быки» выглядят очень здорово. Однако, думаю, что они все-таки посыплются. Тем более, что травму получил лидер и капитан Эдуард Сперцян. Так что пока везет подопечным Мурада Мусаева, но рано или поздно этот фарт закончится», — заявил Пономарев «РБ Спорт».
После зимней паузы «Краснодар» провёл четыре матча: в двух одержал победы, один раз сыграл вничью и один раз потерпел поражение.
Поражение пришлось на игру в Кубке России против «Ахмата», что стало причиной вылета «быков» из турнира. Однако две победы были одержаны в матчах против «Пари НН» и «Ростова», а с «Крыльями Советов» команда сыграла вничью.
После 21-го тура «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 46 очков. 30 марта «быки» проведут свой следующий матч на домашнем стадионе «Краснодар» против воронежского «Факела».
Пономарев: "Краснодар" скоро посыплется
Экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарев поделился мнением о турнирной борьбе в РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"